Pramtal: Eine Eintrittskarte erschließt neun Museen

Ein Ticket, neun Museen: Der Pramtaler Museumstag lockt am Sonntag, 7. Mai, wobei sich mit nur einer Eintrittskarte alle neun teilnehmenden Museen erkunden lassen. Das Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet, es gibt laufend kostenlose Führungen durch die Sonderausstellung "Farbholz", eine Workshopecke "Holz und Farbe" für junge Besucher sowie Getränke, Kaffee und Kuchen.

Das Sallaberger-Haus in Zell an der Pram serviert die Sonderausstellung "Flachs – so viel mehr als Leinen. Kulturgeschichte, Verwendung, Nachhaltigkeit". Das Freilichtmuseum Brunnbauerhof in Andorf lockt mit Volksmusik in der Bauernstube mit der Pramtaler Saitenmusi und Kunsthandwerkern, die vor Ort klöppeln, Drahtkörbe flechten und Schmuck herstellen. Es wird bewirtet, Kinder können sich im Stelzengehen, Sackhüpfen oder auch beim Brunnbauerhof-Riesenmemory-Spiel versuchen. Führungen sind kostenfrei.

Auch durch das Biersandkellermuseum in der Raaber Kellergröppe und das Bilger-Breustedt-Haus in Taufkirchen an der Pram wird am 7. Mai laufend geführt. Das "Museum in der Schule & Radiomuseum" in Taufkirchen bietet ab 14 Uhr Führungen, zudem gibt es eine Fossilien- und Mineralienausstellung. Das Stadtmuseum Schärding hat von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen gibt es nach Bedarf.

Das Heimatmuseum Schloss Starhemberg in Haag am Hausruck eröffnet die Sonderausstellung "Unsere Feuerwehren – historische Einblicke", der Oldtimerklub der FF Wels zeigt historische Feuerwehrfahrzeuge. Der Zugang zu allen Museumsräumen ist frei, es wird bewirtet. Im Pramer Freilichtmuseum Furthmühle geht es an einem Familientag um das Holzschneiden an der historischen Venezianer-Säge und das Vorführen der Oldtimermotoren und Dampfmaschinen. Auf Kinder wartet ein Erlebnisworkshop "Vom Korn zum Brot", die Holzwerkstatt, "Such den Mühlenbär!" und das Zeltenbacken für Groß und Klein. Interessierte können bei einer Wanderung den Mühlbach erleben. Es wird verköstigt. Details zum Museumstag auf www.pramtal-museumsstrasse.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper