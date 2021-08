Pkw stürzte in Eberschwang 50 Meter ab: Zwei Schwerverletzte

Der Lenker fuhr von einem Fest nach Hause, als das Auto in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und in einen Wald fuhr. Dort stürzte der Pkw 50 Meter über einen Hang hinunter, überschlug sich und kam auf den Rädern zu stehen, berichtete die Polizei. Der verletzte Beifahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und verständigte die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Lenker musste von den Freiwilligen Feuerwehr aus dem beschädigten Pkw geborgen werden. Die zwei jungen Männer aus Schärding wurden ins Krankenhaus Ried gebracht. Die Feuerwehren Haag und Geboltskirchen waren mit insgesamt 40 Mann im Einsatz.

Es war nicht der einzige schwere Unfall, der sich am Wochenende im Innviertel ereignet hat. Ein missglückter Überholvorgang forderte am Samstag in St. Florian am Inn einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Besonders schlimm erwischte es einen jungen Pkw-Lenker (19) aus dem Bezirk Grieskirchen.