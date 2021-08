Unfall nach missglücktem Überholmanöver: 19-Jähriger schwer verletzt

Der 19-Jährige war am Samstagabend mit seinem Pkw auf der B137 von Andorf kommend in Richtung Schärding unterwegs und wollte einen anderen Pkw überholen. Er setzte zum Überholvorgang an, musste aber abbrechen und wollte sich wieder rechts einordnen. Dabei kam er ins Schleudern und stieß mit dem Heck voran in den Pkw eines 36-Jährigen, der in die andere Richtung fuhr. Der Mann und seine 28-jährige Beifahrerin mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Besonders schlimm erwischte es bei der Kollision den 19-Jährigen, der schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau eingeliefert werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehren St. Florian am Inn und Schärding waren mit 30 Mann im Einsatz und führten die Bergung des 19-Jährigen durch.