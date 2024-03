OÖ-Derby: Steyr gastiert in der Innviertel Arena

Dabei empfangen die Jungen Wikinger in der Regionalliga im OÖ-Derby am Samstag, 30. März, um 17 Uhr die Mannschaft von Vorwärts Steyr. Julian Baumgartner, Trainer der Jungen Wikinger, erwartet einen starken, aber nicht unschlagbaren Gegner, auch wenn die Steyrer im Spitzenfeld der Liga platziert sind und als Favorit ins Innviertel kommen. "Wenn wir an unsere Leistungen aus den ersten drei Frühjahrsspielen anschließen können, dann haben wir eine reelle Chance auf Punkte", sagt der Mehrnbacher. Um gegen Steyr nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, muss laut Baumgartner seine junge Mannschaft viel Energie und Leidenschaft auf den Rasen bringen. "Wir müssen von der ersten Minute an voll dagegenhalten und versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen", sagt Baumgartner.

Mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den letzten Wochen zeigt sich der Trainer zufrieden. "Die Jungs ziehen voll mit und sind sehr lernwillig. Wir sind definitiv auf einem guten Weg", berichtet der Trainer der Jungen Wikinger.

