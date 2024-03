SV Ried: Fußballfest gegen Spitzenreiter vor mehr als 5000 Fans als Gradmesser

Mit acht Punkten Rückstand auf den GAK ging es für die Fußballer der SV Ried im Dezember in die Winterpause. Das Wort Aufstieg nahm beim Verein zwar niemand in den Mund, aber man sah sich in gewisser Weise in der Rolle des Jägers. Ziel wäre gewesen, den Rückstand bis zum direkten Duell, das heute Abend in der Innviertel-Arena (20.30 Uhr) stattfindet, zu reduzieren, um mit einem Erfolg gegen die Grazer noch einmal ins Titelrennen einsteigen zu können.