Neu: Orientalischer Supermarkt in Ried

Am 21. März 2023 wurde die Billa-Filiale in der Goethestraße in Ried nach vielen Jahren geschlossen. Etwas weniger als eineinhalb Jahre später wird die Geschäftsfläche demnächst neu belebt. Seit einigen Tagen ist auf dem Gebäude die große Aufschrift "alim" angebracht. "Alim" bedeutet auf Türkisch "Ich nehme es" und wird der Name eines neuen orientalischen Supermarktes, der am Freitag, 6. September, eröffnet wird. Betrieben wird das Geschäft von Ali Celep, einem Unternehmer aus Senftenbach. "Unser Sortiment umfasst neben orientalischen Lebensmitteln auch eine Bäckerei, eine Metzgerei und eine große Obst- und Gemüseabteilung", sagt Celep.

