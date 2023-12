Nachwuchsfußball auf höchstem Niveau in Schärding

Von 28. Dezember bis 6. Jänner 2024 regiert in der Bezirkssporthalle in Schärding wieder das runde Leder. An sechs Tagen sind hunderte Nachwuchskicker aus der Region und darüber hinaus beim Baumit Hallencup am Ball. Über Neujahr pausiert der Cup. Höhepunkt ist traditionell das U15-Event, das bei der 31. Auflage am Samstag, 6. Jänner 2024, über die Bühne geht. Veranstalter Union Esternberg hat dafür wieder ein top-besetztes Starterfeld auf die Beine gestellt: Internationale Spitzenvereine wie etwa Borussia Dortmund, Slavia Prag oder der VfB Stuttgart messen sich mit der heimischen Spitze. Unter anderem haben die Nachwuchskicker von Sturm Graz, Austria Wien und des LASK ihr Kommen fix zugesagt.

Hauch von Premier League

Aus dem Starterfeld sticht aber ein Verein in diesem Jahr besonders heraus: Die Youngstars des englischen Rekordmeisters Manchester United kommen wie schon bei der vorangegangenen Auflage in die Bezirkshauptstadt und tragen erneut einen wesentlichen Teil zum magischen Bandenzauber bei. "Die Betreuer von Manchester United waren im vergangenen Jahr enorm angetan von unserem Turnier", erzählt Johannes Fesel, seines Zeichens Organisator und langjähriger Mastermind hinter dem Baumit Hallencup. Neben den Kickern von der Insel hat er auch Titelverteidiger Mainz 05 wieder von einer Teilnahme überzeugen können. Von den deutschen Nachbarn sind zudem auch die Nachwuchsvertreter der Zweitligisten Kaiserslautern, Karlsruhe und Hertha BSC Berlin am Start.

In der Bezirkssporthalle wird aber nicht nur potenziellen zukünftigen Fußballstars die große Bühne geboten. Auch Vereine aus der Umgebung kämpfen in Schärding um den Sieg. Eröffnet wird das Turnier am Donnerstag, 28. Dezember, mit dem Finale der U10 und der U13. Im Vorfeld des U15-Events haben auch regionale Teams die Möglichkeit, sich in den Vorrunden einen Gruppenplatz unter den fix qualifizierten Top-Vertretern zu ergattern. "Auch den kleineren Vereinen soll es möglich sein, einmal gegen echte Top-Teams zu spielen. Das wird auch gut angenommen", sagt Fesel.

Insgesamt treten in Schärding 144 Nachwuchsteams über die Weihnachtsfeiertage an. Die Organisation für das Event zu stemmen sei für ihn und sein Team jedes Jahr eine riesige Herausforderung, erzählt Fesel. "Aber für die jungen Kicker sind solche Hallenturniere einfach eine super Sache."

Spielplan Baumit-Hallencup

Donnerstag, 28. Dezember:

Finale U10 und U13



Freitag, 29. Dezember:

Finale U11 und U14



Samstag, 30. Dezember:

Finale U12 und Vorrunde U15



Donnerstag, 4. Jänner:

Bezirkscup U10 und U11

Vorrunde U15



Freitag, 5. Jänner:

Vorrunde U 15



Samstag, 6. Jänner:

U15 Event

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer