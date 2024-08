Nach schwerer Körperverletzung in Schärding: Täter (25) ausgeforscht

Am 25. Juli um kurz nach Mitternacht gerieten am Oberen Stadtplatz in Schärding zwei Männer in Streit. Ein Unbekannter schlug daraufhin einem 28-Jährigen aus Münzkirchen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Das Opfer wurde nach dem Vorfall ins Klinikum Wels gebracht und dort behandelt.

Die Beamten konnten nun einen 25-jährigen kosovarischen Staatsbürger aus Schärding als Täter ausforschen. Der Mann war bereits amtsbekannt und zeigte sich geständig. Möglicherweise stand der Vorfall in Zusammenhang mit der Suchtmittelszene.

