Nach antisemitischen Postings: FP-Funktionärin muss Partei verlassen

SANKT MARTIN IM INNKREIS. Die Obmann-Stellverteterin der FPÖ St. Martin im Innkreis teilte unter anderem Brief von Holocaust-Leugnerin in den sozialen Netzwerken. Die Partei reagierte rasch.

Immer wieder teilte die Frau fragwürdige Inhalte in sozialen Netzwerken Bild: (Reuters)

„Ich verlange eine Antwort, wo wurden die sechs Millionen Juden vergast.“? So beginnt ein Schreiben von Ursula Haverbeck, einer verurteilte Holocaust-Leugnerin. Die Obmann-Stellverteterin der FPÖ St. Martin im Innkreis teilte diesen Brief im Oktober 2018 als Posting in ihrem „vk.com-Profil“, ein soziales Netzwerk, das aus Russland stammt. In weiteren Postings auf vk.com und Facebook stellt die Innviertlerin weitere Verschwörungstheorien rund um die NS-Zeit in den Raum. Den OÖN liegen umfangreiche Aufzeichnungen über die Aktivität der Frau in den sozialen Netzwerken vor.

So teilte sie beispielsweise im Dezember 2018 unter anderem ein Foto von John F. Kennedy und Adolf Hitler. Dazu der Text: „Jetzt wird es Zeit für die Restdeutschen - der Wahrheit und Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Gesamte Menschheitsgeschichte ist Lüge und ausgerechnet über diese zwölf Jahre sollen sie uns die Wahrheit gesagt haben ...“

„Keinen Platz bei der FP“

Nachdem die OÖN die FP St. Martin am Sonntag schriftlich mit einigen der Postings konfrontierten, reagierte die Partei sehr rasch. Die drei Postings seien von der Funktionärin geteilt worden, stellte Franz Moser, FP-Vizebürgermeister von St. Martin, Montagfrüh klar. „Das hat bei uns in der FP-Fraktion keinen Platz und die Funktionärin ist mit heutigem Datum nicht mehr Obmann-Stellvertreterin der Ortsgruppe“, so Moser.

Seit Montag ist auch das Facebook-Profil der Frau nicht mehr abrufbar. Auf vk.com teilte sie aber am Sonntag noch zahlreiche Beiträge.

Anzeige sehr wahrscheinlich

Für die ehemalige FP-Funktionärin dürfte die Sache damit aber noch nicht vom Tisch sein. Karl Öllinger, Betreiber der Seite „Stoppt die Rechten“ und ehemaliger Nationalratsabgeordneter der Grünen dokumentierte die Aktivitäten der Innviertlerin. „Bei den Postings ist wirklich alles dabei. Von rechtsextreme Inhalten, Chemtrails, Reichsbürger bis hin zu den absurdesten Verschwörungstheorien ist alles dabei“, sagt Öllinger, der eine Anzeige, unter anderem wegen Wiederbetätigung, ankündigt. „Ich bin gespannt, wie die vielen Postings von der Staatsanwaltschaft und dem Gericht beurteilt werden“, sagt Öllinger.

