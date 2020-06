Addiert man die bisher absolvierten Pflichtspiele von SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer und Mittelfeldspieler Marcel Ziegl kommt man auf eine Zahl von 536 Begegnungen. Die Hälfte dieser Spiele absolvierten die beiden Rieder Urgesteine in der Josko-Arena. Das Spiel morgen Abend daheim gegen Lafnitz (20.25 Uhr, live in ORF Sport Plus) ist nicht nur für dieses Duo eine Premiere.