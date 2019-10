Motorradfahrer (33) starb nach Kollision mit Pkw

Ein Auto, gelenkt von einem 22-Jährigen, ist in der Ortschaft Albrechtsberg mit einem Motorrad kollidiert. Der 33-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

Zu dem Unfall ist es gegen 15.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache gekommen. Laut Polizei wollte der 22-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Braunau nach links zufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der 33-jährige Deutsche, der Richtung Uttendorf unterwegs war, wurde auf die Straße geschleudert.

Bis die Rettungskräfte und der Notarzt eintrafen, hatten Polizisten noch versucht, den Motorradfahrer zu reanimieren. Leider vergeblich: Der Uttendorfer Gemeindearzt konnte nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen.

Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, sein 45-jähriger Beifahrer erlitt Prellungen. Beide sind rumänische Staatsbürger, so die Polizei.

