Verein "Kunst und Kultur Raab" feiert 45-jähriges Bestehen

Dieter Wagenbichler ist nicht nur seit vielen Jahren im Vorstand des Kulturvereins Raab aktiv, sondern hat neben seiner Vorliebe für die Jazzmusik auch ein besonderes Gespür für die Fotografie. Es verwundert also nicht, dass er mit seiner Kamera die Energie und Dynamik des Jazz bei den zahlreichen Konzerten des Kulturvereins eingefangen und mit imposanten Bildern in Form gegossen hat. Entstanden sind daraus beeindruckende Fotografien, die der Kulturverein anlässlich seines 45-jährigen Jubiläums zum Saisonauftakt am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Musikschule Raab ausstellen wird. An diesem Abend wird der Verein seinem Namen "Kunst und Kultur" wieder gerecht, denn neben der Ausstellung wird das internationale Jazz-Trio "Vedovelli/Flagar/Eberle" zur neuen Konzert-Beginnzeit um 20 Uhr ihr neues Programm präsentieren. Die Musik ist geprägt von kammermusikalischen Klängen, die man mit Lust und Leidenschaft auf die Bühne bringt.

"Gutes Level"

Lust und Leidenschaft sind auch zwei Attribute, die die Arbeit des Raaber Kulturvereins auszeichnen. Seit 1979 bereichert man das Kulturangebot in der Region mit kreativen, besonderen und oftmals einzigartigen Veranstaltungen. "Wir haben seit 45 Jahren ein gutes Level. Dafür werden wir in der gesamten Szene, aber auch darüber hinaus sehr geschätzt", sagt Gründungsmitglied Rudolf Wötzlmayr. Vereine wie jene in Raab würde es in Oberösterreich nur mehr vereinzelt geben. Demnach sei man in diesem "kleinen, feinen Bereich schon eine Nummer", so Wötzlmayr.

Man habe ein gutes Gespür für aufstrebende Musiker, erklärt Johanna Wagner, die gemeinsam mit ihrem Ehemann im Vorstand tätig ist.

"Wir haben über die Jahrzehnte viele persönliche Kontakte geknüpft. Das kommt uns zugute. Wir können zwar nicht die große Gage bieten, aber dafür einen Saal mit toller Akustik und einem tollen Publikum", sagt Wötzlmayr.

Übertragene Begeisterung

Seit vielen Jahren arbeitet der Kulturverein erfolgreich mit der Musikschule Raab zusammen, wo der Großteil der Veranstaltungen über die Bühne geht. Diesen Kontakt will man auch weiterhin pflegen, um so zukünftig vermehrt auch junge Leute für die Jazzmusik zu begeistern. "Das Genre entwickelt sich immer weiter und kombiniert mittlerweile viele internationale Einflüsse. Das macht es so interessant", sagt Peter Wagner. Es gehe bei der Konzertauswahl um ein besonderes Klangspektrum und Hörerlebnis, das sich auch etwas vom Mainstream unterscheide.

"Wir wählen Musik aus, die uns selbst und das Publikum ansprechen soll. Wenn man selbst nicht voll und ganz hinter dem Programm steht, lässt sich die Begeisterung auch nicht auf andere übertragen", sagt Johanna Wagner. Über die Jahrzehnte hinweg gesehen lässt sich jedenfalls feststellen, dass das in Raab bislang durchaus gut gelungen ist.

Jazzbilder-Ausstellung und Konzert in der Musikschule Raab: Freitag, 15. März, ab 19 Uhr. VVK: 20 Euro, AK: 24 Euro. Erhältlich bei allen Raiffeisenbanken und oeticket-Filialen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

