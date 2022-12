Medizintechniker von W&H starten in die "Rocket League"

BÜRMOOS. Das international erfolgreiche Medizintechnik-Unternehmen W&H mit Sitz in Bürmoos, bei dem auch viele Innviertler beschäftigt sind, hat zuletzt um 60 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert.

Nun folgt ein Schritt in eine ungewöhnliche Richtung: In Zusammenarbeit mit den österreichischen E-Sports-Pionieren Morekats startet W&H in der Rocket League durch. E-Sports gilt auch als Sport der "digitalen Generation" – professioneller Wettkampf am Computer, verbunden mit mentaler Leistung und Teamgeist, so W&H. In einem Auswahlcasting wurden die W&H-Rocket-League-Werksteams ermittelt.

Workshops, Teambuilding- und E-Sports-Events sind bereits geplant. W&H strebe auch bei diesem neuen Projekt ambitionierte Ergebnisse an. Im Februar finden die Vorentscheidungen für die DACH-Liga im Rocket-League-Bereich, die sogenannte Nitro League, statt. Dafür wird jetzt trainiert.

"Ich freue mich, Teil des Rocket-League-Teams zu sein, und bin gespannt, wie wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam weiterentwickeln werden", sagt Jonathan Bauernfeind, E-Sports-Teammitglied bei W&H.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bürmoos Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.