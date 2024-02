Masernfall in Therme Geinberg: Bis jetzt noch keine Ansteckung

Eine unwissentlich mit Masern infizierte Person hat – wie berichtet – am Nachmittag und Abend des Dienstags, 13. Februar, die Therme Geinberg besucht. Die Bezirkshauptmannschaft als zuständige Sanitätsbehörde empfahl daraufhin, allen Personen, die sich zu dieser Zeit in der Therme aufgehalten haben und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Inkubationszeit endet am 5. März

Bisher sind keine weiteren Ansteckungen in Zusammenhang mit dem Masernfall in der Therme Geinberg bekannt, sagt Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Die Inkubationszeit ende aber erst am 5. März. Jene Badegäste, die über keine Immunität verfügen, werden ersucht, bei Krankheitsanzeichen wie hohem Fieber, trockenem Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum telefonisch mit einer hausärztlichen Ordination Kontakt aufzunehmen.

Hoch ansteckende Tröpfcheninfektion

Masern gelten als eine hoch ansteckende Tröpfcheninfektion. Seit 1. Jänner 2024 sind 167 bestätigte Fälle in Österreich erfasst worden, zum Vergleich: 2023 waren es im gesamten Jahr 186. Die steigende Anzahl an Masernfällen ist laut Experten auf die sinkenden Durchimpfungsraten zurückzuführen.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar