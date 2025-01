74-Jähriger auf Hof in Eggelsberg in Güllegrube gestürzt - tot

Tödlicher Unfall auf Bauernhof in Eggelsberg

Sieben Feuerwehren rückten am Freitag gegen 9:40 Uhr zu einem Bauernhof in die Ortschaft Revier Heimhausen aus. Dort war ein 74-Jähriger aus noch unbekannter Ursache in eine Güllegrube gestürzt. Die Einsatzkräfte konnten ihn gegen 10 Uhr nur noch tot aus der Grube bergen. Zur Unfallursache und zum Hergang liegen noch keine näheren Angaben vor.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es nähere Informationen gibt.

