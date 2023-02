Mädchen der IGLA feiern in Linz einen Dreifachsieg

Die Hallen-Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und der U16-Klasse fanden am Wochenende in Linz statt. Die 800 Meter der U16 weiblich waren dabei fest in der Hand der IGLA long life: Ida Hörmanseder (2:26,37 Minuten) gewann Gold vor Lotta (2:38,34/PB) und Lucia Pöttler-Huemer (2:39,56/PB).

In der Allgemeinen Klasse startend aber noch der U18 Klasse angehörend sicherte sich Marie Angerer zwei Bronzemedaillen: Über 200 Meter teilte sie sich das Stockerl unter anderem mit WM- und Olympiasemifinalistin Susanne Walli-Gogl. Die 400 Meter absolvierte Angerer in 60,70 Sekunden. Damit ist sie aktuell die Nummer zwei in Österreich (U18 Klasse).

Niklas Luger schrammte im 60-Meter-Sprint der U16 um nur ein Hundertstel am Podest vorbei und wurde Vierter (8,28/PB). In der 4x200-Meter-Mixedstaffel liefen Jana Reisinger, Niklas Luger, Ida Hörmanseder und Jonas Mesi zu Silber.

Agnes Danner siegte über 1500 Meter souverän und war mit ihrem Lauf sehr zufrieden. Jonas Mesi war über 800 Meter ebenfalls nicht zu schlagen: Er verbesserte seine persönliche Bestleistung um neun Sekunden und lief in 2:17,51 Minuten (aktuell die Nummer eins der österreichischen U16-Jahresbestenliste) zu Gold. In den vergangenen zehn Jahren ist kein U14-Athlet so schnell über dieses Strecke in Österreich gelaufen.

Linus Mühlböck belegte mit neuer persönlicher Bestleistung (2:31,52) Rang vier, Sam Schluckner wurde Sechster (2:49,37/PB). Über 60 Meter holte sich Jana Reisinger Silber (8,44/PB).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper