Letzter Ritt für die Braunauer Radsporttage

Nachwuchsfahrer werden auch heuer nochmals in die Pedale treten.

In den vergangenen Jahren haben sich die Braunauer Radsporttage als Fixpunkt in der nationalen und internationalen Radsportszene etabliert. Zum 25. Mal geht die traditionelle Sportveranstaltung in diesem Jahr von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 1. September, über die Bühne – und dabei auch zum letzten Mal. "Wir haben die Radsporttage nun ein Vierteljahrhundert lang veranstaltet. Die engagierten Funktionäre im Organisationsteam haben ein gewisses Alter erreicht, weshalb wir uns auf die Suche nach Nachfolgern gemacht haben. Leider war diese nicht erfolgreich", sagt der langjährige Organisationschef Erwin Hörtl vom Veranstalterverein ARBÖ Radsport Braunau.

Trotz dieser traurigen Nachricht für die Innviertler Sportszene wollen Hörtl und sein Team bei der letzten Auflage sowohl den Sportlern als auch den vielen radsportbegeisterten Zusehern nochmals ein besonderes Erlebnis bieten. In mittlerweile gewohnter Form werden die Radsporttage am Samstag mit den Kinderrennen eröffnet. Dabei steht aber nicht der Wettkampf, sondern der Spaß im Vordergrund. "Es war und ist uns wichtig, den Nachwuchs für den Radsport zu begeistern", sagt Hörtl. Jeder Teilnehmer des Kinderrennens erhält eine Medaille, dazu gibt es auch Gratiseis. Für jeden Teilnehmer besteht Helmpflicht.

Nach den Nachwuchsbewerben folgt das Innenstadtkriterium inklusive der österreichischen Meisterschaften der U23-Damen und Herren. Gleichzeitig findet auch die offene Bezirksmeisterschaft der Hobbyfahrer statt. Am Sonntag fällt anschließend der Startschuss für das Straßenrennen, das am Schlossberg in Ranshofen gestartet wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer