Langlauf: Innviertler Nachwuchs in Form

Das hielt die vor einigen Jahren vom Schildorner Johann Gattermann ins Leben gerufene Nachwuchs-Langlaufgruppe Innviertel aber nicht davon ab, Top-Leistungen bei ihren Rennen zu zeigen. Bei den vier Landescups, die jeweils auf dem Gelände der Hutterer Böden in Hinterstoder über die Bühne gingen, konnte der Langlauf-Nachwuchs starke Erfolge einfahren. Thomas Erhart, Benedikt Stumpfl (beide SC Waldzell), Jakob Hackl und Jakob Hinterhölzl (beide SU Hohenzell) sowie die Geschwister Alois, Cäcilia und Klara Schneiderbanger (alle SC Höhnhart) erliefen zahlreiche Podestplätze. "Seit Jahren nicht mehr waren bei Landescups so viele Innviertler dabei. Was mich dazu freut, ist, dass beim Training regelmäßig so guter Besuch herrscht und die jungen Sportler hart an sich arbeiten", sagt Gattermann. Ab April wird auf der Skirollstrecke in Stelzen (Gemeinde Lohnsburg) wieder ein regelmäßiges Training angeboten. Motivierte Einsteiger sind jederzeit willkommen und können sich bei Johann Gattermann unter Tel. 0664 / 120 48 91 melden.

