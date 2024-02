Kultur am Vormittag für alle mit Betreuungspflichten

Am 8. März ist Frauentag. Auch im Gugg wird es mit vier Veranstaltungen an drei Tagen einen Frauen-Schwerpunkt geben. Besonders ist ein Programmpunkt am Donnerstagvormittag, 7. März: "Da wir wissen, wie schwer es für Eltern – in erster Linie für Mütter, die in der Realität immer noch hauptsächlich für die Care-Arbeit zuständig sind – ist, sich am Abend freizuschaufeln und Kulturveranstaltungen zu besuchen, haben wir uns dazu entschlossen, ein Vormittagsspecial anzubieten.