Katzen in der Schärdinger Innenstadt ausgesetzt

In den frühen Morgenstunden wurden die Katzen am Montag entdeckt

Bei klirrender Kälte und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt wurden in der Nacht auf Montag in der Schärdinger Innenstadt zwei Katzen ausgesetzt. Gefangen in einer kleinen Transportbox mussten die zwei Stubentiger vermutlich mehrere Stunden ausharren. Eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Schärding entdeckte die Katzen in den frühen Morgenstunden. Die Tiere wurden in die Obhut des Tierschutzvereines Schärding gegeben, wo sie auch erstversorgt wurden.

