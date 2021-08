Kampf gegen zu viele Tauben in Schärding

"Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht", sagt SP-Umweltstadtrat Stefan Wimmer. "Nach intensiven Gesprächen mit anderen Städten haben wir eine umwelt- und vor allem tierfreundliche Variante gefunden, um die Tauben in Schärding zu dezimieren", so Wimmer.

Ergebnis: In Schärding wird ein Taubenhaus errichtet, in dem die Tauben angefüttert und Nistmöglichkeiten angeboten werden. "Die Eier der Tauben werden entsorgt und durch Gipseier ersetzt. Auf diese Weise werden die Tauben auf lange Sicht nachhaltig dezimiert", informiert Wimmer.