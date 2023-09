Junge Wikinger zwangen Gurten mit 1:0 in die Knie

"Der Sieg der Jungen Wikinger ist nicht unverdient", sagte Sebastian Dietrich, Sportlicher Leiter der Union Gurten, nach der 0:1-Derbyniederlage in der Regionalliga Mitte am Samstag gegen die Jungen Wikinger aus Ried. Den Goldtreffer für die zweite Mannschaft der SV Ried erzielte Mateo Zetic nach einer schönen Einzelaktion.

In einer hart geführten Schlussphase vergaben beide Teams einige Großchancen. Julian Baumgartner, der Kapitän der Jungen Wikinger, wurde in der Nachspielzeit zu Recht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, der 29-Jährige fehlt seiner Mannschaft somit am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten ASK Voitsberg.

Die Gurtner, die mit je drei Siegen und Niederlagen in die Saison gestartet sind, empfangen am Freitag mit der Spielgemeinschaft Wels den aktuellen Tabellenführer. "Ein Oberösterreich-Derby vor heimischem Publikum ist etwas Besonderes. Wir werden alles versuchen, um zu punkten", sagt Dietrich.

4000 Karten sind verkauft

Für den Cup-Schlager Gurten gegen Rapid am 27. September (20.30 Uhr) im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried sind mittlerweile rund 4000 Karten verkauft, darunter 1000 für die Fans der Wiener. Tickets gibt es unter union-gurten.at

