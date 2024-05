Junge Wikinger stehen mit dem Rücken zur Wand, Gurten mit 2:0-Auswärtssieg

Nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen haben die Jungen Wikinger Ried in der Regionalliga Mitte geholt. Fünf Runden vor Schluss ist die zweite Mannschaft der SV Ried Tabellenletzter. Aussichtslos ist die Situation aber nicht. Es ist davon auszugehen, dass es drei Absteiger geben wird. Damit trennen die Jungen Wikinger drei Punkte vom rettenden Ufer. Am Samstag gastiert der ASK Klagenfurt um 15 Uhr in der Innviertel-Arena, ein Sieg für Ried ist fast schon Pflicht. "Ja, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. In den drei verbleibenden Heimspielen sollten wir mindestens sieben Punkte holen, zumal es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf geht", sagt Teammanager Tim Entenfellner und fügt hinzu: "Am wichtigsten wird sein, dass wir uns in der Defensive endlich wieder stabilisieren."

Doppelpack von Kreuzer bei Gurtens 2:0-Sieg

Bereits am Freitagabend feierte die Union Gurten einen 2:0-Auswärtserfolg in Gleisdorf. Beide Treffer erzielte Jakob Kreuzer. Das 1:0 schoss der Offensivspieler unmittelbar vor der Halbzeit, in der 79. Minute machte Kreuzer für effektive Gurtner alles klar. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch damit auf dem zweiten Platz. Am 17. Mai gastiert Gurten in Bad Gleichenberg.

Offensivspieler Jakob Kreuzer traf für die Union Gurten. Bild: Reinhard Schröckelsberger

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif