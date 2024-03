Innviertlerin (49) bei Holzarbeiten schwer verletzt

Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht (Symbolbild).

Gemeinsam mit ihrer Mutter war eine 49-Jährige aus Aspach (Bezirk Braunau) am Montagnachmittag mit Holzspaltarbeiten beschäftigt. Die Frau bediente die Spaltmaschine, deren Beil mittels Fußpedal ausgelöst wird. Aus bisher unbekannter Ursache griff die Frau plötzlich in das Beil und wurde dabei schwer verletzt. Ihre Mutter leistete Erste Hilfe, die Frau wurde per Rettungshubschrauber C6 ins UKH Salzburg gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper