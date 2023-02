Heuer internationales Zwillingstreffen in Braunau

Mit einem reichhaltigen Veranstaltungskalender legen sich die Partnerstädte Braunau und Simbach ins Zeug. Am 1. April findet der etablierte Braunauer Fahrrad-Basar statt, "Wein im Schloss" als größtes Wein-Event im Innviertel am 8. April im Schloss Ranshofen. Am 6. Mai und 7. Oktober schließt "Spaß im Glas" grenzüberschreitend an. Die Simbacher Pfingstdult lockt von 25. bis 31. Mai, ein Sportfest der Vereine samt Tag des Sports am 21. Mai.

Der Tourismusverband Entdeckerviertel bringt mit einem Internationalen Zwillingstreffen von 3. bis 11. Juni Ungewöhnliches in die Region. Im Sommer gibt es wieder zwei Stadtfeste und den Braunauer Theatersommer des bauhoftheaters von 7. Juli bis 6. August. Weitere Fixpunkte: das Linzerstraßenfest am 5. August, das Trachtler Bergfest am Schellenberg am 13. August, die Radsporttage am 26. und 27. August oder das große Fischerfest in Simbach von 8. bis 10. September. Kulinarik gibt es mit Streetfood-Festivals am 10. und 11. Juni in Simbach und am 2. und 3. September in Braunau, eine Bierverkostung der besonderen Art mit "Brauer trifft Gast im Knast" am 18. und 19. August.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper