Günter Dieplinger: Ein Läufer mit großem Herz

Er läuft nicht nur, er läuft weit. Und er animiert andere, auch zu laufen – und zu helfen. Ultraläufer Günter Dieplinger aus Münchkirchen ist ein Sportler mit einem großen Herz. Der 52-Jährige organisiert nämlich in seiner Freizeit regelmäßig Charity-Spendenläufe für Menschen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Für dieses Engagement ist Günter Dieplinger für den Ehrenamtspreis von OÖNachrichten und Sportland Oberösterreich nominiert. Er ist damit einer von rund zweihunderttausend Freiwilligen, die sich in den 2500 Sportvereinen Oberösterreichs ehrenamtlich engagieren.

"Mach ma was!"

"Ich war schon immer sehr sozial eingestellt", sagt Dieplinger. Gerade die Ultraläufe mit Distanzen weit über die Marathondistanz hinaus, die der ÖBB-Mitarbeiter selbst absolviert, sind häufig Charityläufe. "Das hat mich auf die Idee gebracht, solche Laufveranstaltungen auch im Innviertel zu organisieren, ich hab mir gedacht: Mach ma was!" Mit dem CLR Sauwald als Verein und Unterstützern aus der Wirtschaft im Hintergrund war es Dieplinger möglich, diese Läufe zu organisieren.

Der Erlös wird stets für regionale Projekte verwendet. Bild: privat

Seit rund acht Jahren engagiert sich Günter Dieplinger nun ehrenamtlich in der Organisation der Wohltätigkeits-Laufveranstaltungen. "Wir organisieren jedes Jahr einen Lauf, heuer haben wir sogar zwei Veranstaltungen. Die erste war ein Lauf rund um Geinberg für Johanna, die 24-Stunden-Sauwaldchallenge findet am 23. und 24. September in Stadl in der Region Haugstein für Thomas statt", berichtet Dieplinger, der erst kürzlich einen Extremlauf über 100 Meilen (161 Kilometer) von Bremen bis nach Hamburg absolviert hat. Mehr als 25 Stunden war er mit einem Lauffkollegen aus Aspach unterwegs.

Es sind viel Zeit und Energie, die in die Organisation der Laufveranstaltungen einfließen. "Da kommt schon einiges zusammen, aber wir machen das ja alle gerne, da achtet man nicht so sehr auf die Zeit. Und man bekommt so viel zurück", sagt er. So ist zum Beispiel jener kleine Bub, der mit der ersten Laufveranstaltung unterstützt worden ist, bei allen weiteren Läufen dabei gewesen. "Mir ist nicht nur wichtig, dass die Spenden in der Region bleiben, sondern wir halten auch mit allen, denen wir die Spenden übergeben haben, danach weiter engen Kontakt und besuchen die Leute immer wieder."

Ausdauer zeigt Dieplinger also nicht nur beim Laufen, sondern auch beim Helfen. Viel Unterstützung erhält der Münzkirchner dabei unter anderem von seiner Freundin und seinem Freund Johann Schmolz, der ihm immer wieder zur Seite steht.

Mit der Aktion "Danke schön!" holen die OÖNachrichten und das Sportland Oberösterreich die ehrenamtlich Engagierten vor den Vorhang und wollen sich gemeinsam mit unserer Leerschaft für dieses Engagement bedanken.

1000 Euro für die Bezirkssieger

In den vergangenen Wochen haben die OÖN aufgerufen, Ehrenamtliche zu nominieren, noch bis 10. September kann auf nachrichten.at abgestimmt werden, wer in der jeweiligen Region als Bezirkssieger hervorgeht – der Preis für den Sieger oder die Siegerin: 1000 Euro.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten aus den 16 Regionen finden Sie auf nachrichten.at/ehrenamt.

Bis 10. September können Sie noch abstimmen, wer Bezirkssieger wird – diese bekommen 1000 Euro.

