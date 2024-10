Gruselig: Zwei Clowns schreckten 8-jähriges Mädchen in der Nähe eines Waldstückes

In der Nähe eines Waldstückes in der Neustifter Straße in Passau wurde laut Polizeiaussendung ein acht Jahre altes Mädchen von zwei Männern, die als Clowns verkleidet waren, erschreckt. Der Vorfall soll sich am Dienstag, 22 Oktober, ereignet haben. "Zu strafbaren Handlungen kam es nach bisherigem Erkenntnisstand nicht", schreibt die Polizei in der Aussendung. Die Polizei Passau hat aufgrund des Vorfalles ihres Präsenz und Streifentätigkeit in diesem Bereich erhöht und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern, unter der Nummer 0049/851/9511-0.

