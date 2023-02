Großes Wein-Event mit 50 Ausstellern in Schloss

Die Kellervinothek Dafner bietet zusammen mit Partnerbetrieben am Samstag, 8. April, von 14 bis 21 Uhr eine Wein- Jahrgangspräsentation auf zwei Etagen im Schloss Ranshofen. 50 Aussteller sind angekündigt – heimische sowie überregionale Weingüter, Händler und Produzenten.

Zum Wein gibt es handgemachte italienische Qualitätsprodukte (Baccili Selezione), regionale Backwaren (Bäckerei Sailer), aromatischen Kaffee (Ebner Privatrösterei), luftgetrocknete Fleischspezialitäten und würziges Geselchtes (Karl Dafner), Bio-Käse (Höflmaier Privatkäserei), erlesene Zigarren, Köstlichkeiten aus Wurst und Fleisch (Hofmetzgerei Michlbauer und Kronberger Angus Beef).

Auch eine Gin-Tasting-Bar und Bier aus der Haselbacher Brauerei werden serviert. Der Lions Club Braunau rundet die Verkostungstour durch das Schloss Ranshofen mit einer Charity-Austernbar ab, der Erlös wird für wohltätige Zwecke gespendet. Ab 19 Uhr lässt es sich zudem bei einer Party in der Schlossscheune mit der Bier- und Weinbar Schluckerl weiterfeiern.

Der Eintritt zur Schlossparty ist frei. Tickets für "Wein im Schloss" sind im Vorverkauf bei der Kellervinothek Dafner in Neukirchen an der Enknach und der Vinothek & Weinbar kost.bar am Braunauer Stadtplatz erhältlich. Im Ticketpreis von 40 Euro sind Verkostungen und je eine ausgewählte Flasche Cuvée inkludiert.

