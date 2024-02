Großeinsatz in Neukirchen an der Enknach: Bauern unterstützten Feuerwehr

Es war gegen 18:40 Uhr, als am Mittwoch im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau am Inn) die Sirenen heulten: In einem Holzstadel, in dem Hackschnitzel, Räder von landwirtschaftlichen Geräten, sowie Stroh gelagert waren, war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen.

Die im Gebäude gelagerten Gegenstände fielen den Fallen zum Opfer. Bild: (Pressefoto Scharinger)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Nachbar den Brand in der derzeit stillgelegten Landwirtschaft bemerkt und Alarm geschlagen. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen, neun Feuerwehren aus der Umgebung rückten an. Sie mussten nicht alleine gegen die Flammen kämpfen: Gleich sieben Landwirte kamen den Einsatzkräften mit Traktoren samt Güllefässern zu Hilfe, um die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen.

Beträchtlicher Sachschaden

Durch den raschen Einsatz konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf weitere Gebäude ausbreiteten. Trotzdem fiel ein Teil des Daches und der Seitenwand, sowie die darin gelagerten Gegenstände den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber beträchtlich sein. Die Brandursache muss nun von einem Sachverständigen und den Ermittlern der Polizei geklärt werden.

Lokalisierung: Neukirchen an der Enknach liegt im Bezirk Braunau am Inn

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.