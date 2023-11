Glasfaser-Internet für Aspach und Schardenberg

Spatenstich in Aspach für den Glasfaserausbau in der Gemeinde

"Dank großer Resonanz aus der Bevölkerung und Förderzusagen des Bundes werden die beiden Gemeinden mit der schnellstmöglichen Internet-Technologie erschlossen", heißt es in einer Aussendung der Firma Infotech mit Sitz in Ried im Innkreis. Infotech komplettiert in Schardenberg den von der Breitband Oberösterreich GmbH begonnenen Glasfaserausbau für eine flächendeckende Versorgung des Gemeindegebiets.

In Aspach und Schardenberg erhalten insgesamt rund 650 Haushalte einen Zugang zur Glasfasertechnologie.

"Unser Glasfasernetz ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und umfasst jetzt circa 590 Kilometer. Wir freuen uns sehr, dass mit Aspach und Schardenberg noch einmal fast 25 Kilometer Trassenlänge dazukommen. Die Einwohner in den Projektgebieten werden in den kommenden Monaten sukzessive angeschlossen und können von der Glasfasertechnologie profitieren", sagt Dietmar Huber, Glasfaser-Projektleiter der Firma Infotech.

