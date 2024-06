33 gestohlene Fahrräder bei Polizeikontrolle in Suben sichergestellt

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 29-jähriger Serbe gegen 23:55 Uhr in Etzelshofen (Gemeinde Suben) von einer Polizeistreife angehalten. In seinem Kleintransporter wurden unter anderem 33 Fahrräder, davon zehn E-Bikes in gutem Zustand, zwei E-Scooter, diverse Handwerkzeuge und eine Baumaschine entdeckt. Der 29-Jährige konnte auf Nachfrage der Beamten keinen Eigentumsnachweis für die mitgeführten Gegenstände vorlegen und behauptete, den Transport lediglich für seinen Cousin durchzuführen.

In Deutschland gestohlen

Nach Ermittlung der Seriennummer einiger Fahrräder wurde eine Überprüfung der Nummern durchgeführt, bei der sich herausstellte, dass die Fahrräder in Deutschland als gestohlen gemeldet wurden. Zur weiteren Abklärung wurde der Serbe zur Polizeiinspektion Tumeltsham gebracht, um dort alle Gegenstände aus dem Fahrzeug einer fahndungsmäßigen Überprüfung zu unterziehen.

Eine Überprüfung aller Gegenstände durch die bayerische Grenzpolizei ergab, dass insgesamt zehn Fahrräder, sowie ein E-Scooter in Deutschland als gestohlen gemeldet wurden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Der Verdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig und anschließend bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

