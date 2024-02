Gemeinsam laufen, walken, bewegen

Bewegung liegt Sigi Schindlmaier besonders am Herzen. Er joggt selbst regelmäßig in der Natur und lädt alle Interessierten dazu ein, es ihm gleichzutun. Dafür hat er den "Braunauer Bewegungstreff" ins Leben gerufen. Während der Winterzeit treffen sich Bewegungsfreudige freitags um 17.30 Uhr bei der Braunauer Kriechbaum-Stiege und bewegen sich gemeinsam. Anfänger und Neueinsteiger können sich jeden ersten Freitag im Monat Tipps von den erfahrenen Läufern holen: Sie sind besonders am Monatsbeginn willkommen.

Mit Beginn der Sommerzeit wechselt der Bewegungstreff das Angebot: Gelaufen wird dann nicht in der Au, sondern am Fitnessweg beziehungsweise im Lachforst. Samstags wird es zusätzlich ein spezielles Bewegungsprogramm für Familien geben – ab 10 Uhr im Motorikpark. Die Teilnahme und die Beratung beim Laufen sind kostenlos.

