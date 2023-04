Geinberg: Neuer Haubenkoch

Der 35-jährige Koch aus Köstendorf bei Salzburg wird künftig das Zwei-Hauben-Restaurant Aqarium in Geinberg leiten. "Bei unserem scheidenden Küchenchef Peter Reithmayr bedanke ich mich herzlich für seine großartigen Leistungen in unserem Haus", so Geschäftsführer Karl Berghammer.

Mit Zwei-Hauben-Koch Christopher Grassall sei ein erfahrener Nachfolger gefunden. Prägende Station in dessen bisheriger Karriere war unter anderem das Steirereck am Pogusch. "Du musst das gewisse G’spür haben, um auf wirklich hohem Niveau kochen zu können. Du musst immer mit dem Herzen dabei sein und hinter deiner Art, zu kochen, stehen", so Christopher Grassall.

