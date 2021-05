Freibad-Becken wartet mit 22 Grad auf Besucher

Maximal 1000 Besucher zur gleichen Zeit: Am gestrigen ersten Öffnungstag kam man angesichts der Witterung im Freibad der Stadt Ried nicht in die Verlegenheit, auch nur annähernd an diese Grenze zu kommen. "Bei diesen Temperaturen denkt kaum jemand ans Baden. Wir haben aber auch bei Schlechtwetter geöffnet – jeweils von 12 bis 14 Uhr", sagt Peter Geisböck.

Zehn bis fünfzehn Schwimmer

"Täglich zehn bis 15 Schwimmer nutzen das, die kommen auch bei Regen", sagt Geisböck, der mit seinem Team alles vorbereitet hat. An der Wassertemperatur im Rieder Freibad scheitert es jedenfalls nicht. "Dank Geothermie haben wir im Becken 22 Grad. Wir sind also bereit." Mit Blick auf den Wetterbericht dürfte das Freibad vorerst nur den "Harten" vorbehalten bleiben. "Einen so kühlen und verregneten Mai hatten wir seit vielen Jahren nicht", sagt Geisböck.

