Forthuber: Der Koch mit dem Erfolgsrezept

Eine 1974 gegründete Vereinigung steht für die Kooperation der besten jungen Köche Europas, der rund 350 kreative Gastronomen aus 15 Ländern angehören. Der Neuzugang bei der JRE Österreich (Jeunes Restaurateurs) kommt aus Munderfing: die jungen Wirtsleute Doris und Christoph Forthuber vom gleichnamigen Restaurant im alten Bräuhaus mitten im Ort.

Leidenschaft Gastronomie

Im Gault-Millau 2024 mit drei der begehrten Hauben ausgezeichnet, nun die Aufnahme in den elitären Kreis der Spitzenköche-Vereinigung: Doris und Christoph Forthuber kennen offensichtlich das Erfolgsrezept. "Für uns ist mit der Mitgliedschaft bei der JRE ein Traum in Erfüllung gegangen, weil wir gemeinsam mit jungen Spitzenköchen etwas bewegen und die unendliche Leidenschaft für Gastronomie teilen können", sagt Christoph Forthuber.

Der gebürtige Pischelsdorfer Wirt und Haubenkoch war vor seiner Zeit in Munderfing in namhaften Restaurants rund um Salzburg, in Wien im Mochi und in Schütz im Taubenkobel tätig. Einige Jahre kochte er in München im Tantris und in der Schweiz im Schloss Schauenstein.

Im April 2018 übernahm das Paar das frisch renovierte, Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Bräuhaus in Munderfing. Eine schöne Bühne für Wirtin und Koch, die in Zusammenarbeit mit nahen Produzenten auf Regionalität, Kreativität, Bodenständigkeit und Natur setzen.

Menü oder Klassiker

In den historischen Mauern werden nun Fine Dining und Wirtshausküche kombiniert. Die Karte bietet ein Degustationsmenü am Abend neben Klassikern wie Wiener Schnitzel. Um die Weinbegleitung kümmert sich die Gastgeberin, Doris Forthuber. Die gebürtige Steirerin bringt als Sommelière die Expertise und ihre berufliche Erfahrung aus der Hotellerie und im Marketing ein.

Restaurant Forthuber, Munderfing 52, restaurant-forthuber.at

