Faschingsbeginn mit Imitator von Heinz Erhardt

Zu den bekanntesten deutschen Künstlern der 50er- und 60er-Jahre gehört mit Sicherheit Heinz Erhardt. Pünktlich zum Faschingsbeginn am Samstag, 11. November, gastiert der Imitator von Heinz Erhardt, Manfred Antonius Distel, für eine bunte Show im Gasthof Sternbauer in Neuhofen. Beginn ist um 19.11 Uhr. Noch heute erfreuen sich die vielen Filmklassiker des 1979 verstorbenen Komikers, Musikers und Schauspielers großer Beliebtheit. Manfred Antonius Distel mit seinem Ensemble mit den Schauspielern Conny Boes und Stephan Pointner werden die Filmlegende für einen Abend wieder zum Leben erwecken. Organisator Willi Litzlbauer ist sich sicher: "Das eine oder andere Schmankerl wird für die Besucher wahrscheinlich noch unbekannt sein."

Reinerlös für Miravita Waldzell

Karten sind zum Vorverkaufspreis von 20 Euro erhältlich bei Betten Ammerer in Ried, bei Nah&Frisch Waldzell sowie im Gasthof Sternbauer im Neuhofen. Karten an der Abendkasse kosten 23 Euro. Der Reinerlös des Abends geht zur Gänze an Miravita Waldzell.

Die OÖN verlosen 2 x 2 Freikarten. Wer bis 5. November ein Mail mit dem Betreff "Heinz Erhardt" an t.streif@nachrichten.at schickt, nimmt am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, die Karten an der Abendkasse hinterlegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Neuhofen im Innkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.