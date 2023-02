Erfolgreiche Automesse

Die 23. Automesse in den Hallen der Rieder Messe war vor allem am Samstag und Sonntag gut besucht, so die Veranstalter. 200 Autos von 34 Marken wurden auf 12.000 m² präsentiert. Das Einzugsgebiet erstrecke sich mittlerweile bis nach Bayern, Salzburg und ins westliche Niederösterreich. Die Messe ließ Besucher befragen, knapp 40 Prozent gaben an, dass sie vorhaben, in den nächsten drei Jahren ihr Auto zu wechseln.

Rund 92 Prozent der Besucher gaben an, die Automesse im Familien- und Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. Es habe viele interessante Kontakte und sehr wenige CO2-Diskussionen gegeben, so Udo Hermanseder von BMW Innviertel. "Der Vorteil der Automesse ist, dass man alle Händler auf einem Platz hat und gut vergleichen kann. Das erspart viel Zeit auf der Suche nach einem Neuwagen", so Besucher Ronald Thürringer aus St. Willibald.

Die Messe Ried legt am 11. und 12. März mit einem "Messefrühling", bestehend aus 50plus, Guten Appetit und Familienglück, nach, Infos auf www.messefruehling-ried.at. Alles zum Thema Garten gibt es bereits von 24. bis 26. Februar mit der Messe "Gartenlust". Die 15. Sportmesse findet von 24. bis 26. März statt.

