Elfjährige wurde bei Unfall 33 Meter durch die Luft geschleudert

FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN. Schwere Verletzungen zog sich eine Schülerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Innviertel zu.

Der Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in das Krankenhaus. Bild: Schwarzl

Die Elfjährige war gegen 16:10 Uhr mit dem Schulbus nach Hause gefahren und am Güterweg Öppelhaus im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) ausgestiegen.

Die Schülerin lief über die Habersdorfer Landesstraße, wo sie vom Pkw des 76-Jährigen erfasst und über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert wurde.

Erst nach 33 Metern kam das Mädchen in einer angrenzenden Wiese zum Liegen, teilte die Polizei am Abend mit. Die junge Innviertlerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Notarzthubschrauber in das LKH nach Salzburg gebracht werden.

Der 76-Jährige am Steuer des Autos erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

