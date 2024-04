Ein Fest der Bewegung in Mattighofen

Die Kinderläufe eröffnen in gewohnter Manier den "Sparkassen-City-Run" in Mattighofen.

Der TSV Mattighofen hat einen Lauf. Und das bereits zum 39. Mal. Am Samstag, 27. April, werden wieder hunderte Läuferinnen und Läufer von Jung bis Alt den Mattighofner Stadtplatz säumen und ein Fest der Bewegung feiern. Der Mattighofener "Sparkassen-City-Run" ist mittlerweile zur Sportinstitution im Innviertel geworden. Großen Anteil daran hatte in all den Jahren Hauptorganisator und TSV-Obmann Roman Breckner. Der engagierte und langjährige Funktionär hat sich aber schon vor einiger Zeit dazu entschieden, in Sachen Stadtlauf etwas kürzer zu treten und die Verantwortung in jüngere Hände zu legen. Josef "Sepp" Hartl und Wolfgang Strasser nahmen heuer das Stadtlauf-Heft in die Hand und haben sich dafür auch einige Neuerungen überlegt.

"Die Begeisterung für den Laufsport ist immer noch da. Deswegen wollen wir versuchen, so viele Läuferinnen und Läufer zu motivieren", sagt Hartl. An der Strecke werden DJs und eine Trommlergruppe den Sportlern ordentlich einheizen. Am Verschönerungsberg wird eine Stimmungszone mit Bergwertung aufgezogen. "Unser Lauf lebt von der Stimmung und dem Spaß an der Bewegung. Damit wollen wir die Teilnehmer aus der Reserve locken", erklärt Hartl.

Josef Hartl (l.) und Wolfgang Strasser sind das neue Organisations-Duo in Mattighofen. Bild: privat

Sport und Spaß

Ansonsten wird beim Stadtlauf – der auch zum Grenzlandcup und österreichischen Volkslaufcup zählt – das bewährte Programm abgespult. Neben dem traditionellen City-Run, dem Hobbylauf und dem Nordic-Walking-Bewerb wird erneut auch eine Mannschaftswertung angeboten. Die Läufer des TSV Mattighofen sind dabei natürlich mittendrin statt nur dabei und dürfen sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen. Im vergangenen Jahr gewann Gerold Grubmüller vor Tobias Salhofer den zehn Kilometer langen City Run. "Die beiden werden auf jeden Fall wieder um den Tagessieg mitlaufen. Aber vielleicht gibt es ja auch einen lachenden Dritten", sagt Hartl.

Tobias Salhofer und Vorjahressieger Gerold Grubmüller zählen auch heuer zum Favoritenkreis. Bild: Manfred Fesl

Viel Spaß und damit jedenfalls viel zum Lachen gibt es in Mattighofen selbstverständlich für den laufbegeisterten Nachwuchs. In verschiedenen Altersgruppen von der U6 bis zur U20 können die Jungläufer ihr sportliches Talent zeigen. Besonderer Höhepunkt: Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Hauptbewerbe in der KTM-Motohall statt. "Die Jugend für den Laufsport und die Bewegung zu begeistern, ist uns ein großes Anliegen", sagt Hartl.

Die Rahmenbedingungen hat er gemeinsam mit seinem Team bereits geschaffen. Nun liegt es an den vielen Läufern, den Plan auch mit Leben zu füllen. Im vergangenen Jahr gingen in Mattighofen insgesamt 450 Sportlerinnen und Sportler an den Start.

So läuft´s

15 Uhr: Start der Kinderläufe, Siegerehrung in der KTM

Motohall im Anschluss an den Hauptlauf

16 Uhr: Start der Bewerbe über 3,3 und 10 Kilometer

Start: Postamt Mattighofen,nähe Stadtplatz

Ziel: Stadtplatz, Sparkasse

Nennschluss: Freitag, 26. April, 17 Uhr

Infos und Anmeldung unter:

www.tsvmattighofen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer