Ehemalige Fußball-Nationalspieler treten beim UFC Mettmach an

Die "Copa Pele" – Eine Auswahl ehemaliger Spieler der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft – gastiert am Samstag, 3. August, um 18 Uhr in Mettmach. Besucher erwartet damit in der Rabler-Kälte-Arena Mettmach ein fußballerischer Leckerbissen, Anlass für den Auftritt der ehemaligen Nationalspieler ist die Eröffnung der neuen Tribüne am Mettmacher Sportplatz.

Match gegen Mettmacher

Die Copa-Pele-Auswahl trifft auf die Meistermannschaften des UFC Mettmach aus den Jahren 2000 und 2007. Einlass ist um 16 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt, so der Verein, der empfiehlt, sich rechtzeitig Plätze zu sichern.

Vorverkaufskarten gibt es bei den Spielern und Funktionären des UFC Mettmach sowie im Internet auf www.oeticket.com Restkarten, so vorhanden, werden an der Abendkassa erhältlich sein. Mit einer Austropop-Band wird der Abend mit den ehemaligen Nationalspielern gemütlich ausklingen. Welche National-Veteranen einlaufen, ist noch unklar, der genaue Kader der Copa Pele wird erst wenige Tage vor dem Spiel bekannt gegeben, so die Veranstalter. Mehr Infos auf www.copapele.at

