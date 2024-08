200 edle Wägen rollen durchs Innviertel

INNVIERTEL. Erst vor einem Jahr hat sich eine Handvoll Motorbegeisterter zusammengeschlossen und die erste Inn-Salzach-Classic im September 2023 organisiert. Schon die Premiere war ein voller Erfolg, heuer übertrifft die Oldtimer-Genussfahrt alle Erwartungen: "Es sind 200 Fahrzeuge und wir mussten die Anmeldungen drosseln. Gemeinsam haben wir die Inn-Salzach-Classic innerhalb eines Jahres zu einer der größten, mehrtägigen Oldtimer-Rallyes im deutschsprachigen Raum entwickelt", sagt Vereinsobmann Klemens Steidl. Am Wochenende des 14. und 15. Septembers findet die zweite Ausfahrt statt, die OÖN sind Medienpartner.

Die vielen Anmeldungen schon zu Jahreswechsel überrollten förmlich die Organisatoren. Einen ersten Anmeldestopp hat es bereits im Februar gegeben. "Hätten wir alle angenommen, würden wir mehr als 300 Fahrzeuge am Start haben, was logistisch nicht mehr möglich wäre", sagt Steidl. Schon jetzt muss der Start in Helpfau-Uttendorf im 20-Sekunden-Takt äußerst sportlich über die Bühne gehen. Die Teilnehmer kommen aus ganz Österreich und Deutschland, eine größere Gruppe aus der Südsteiermark. Solche Ralleys gibt es mehrere. Das Besondere an der Inn-Salzach-Classic ist das marginale Startgeld von 85 Euro. Die Abwicklung mit diesem Budget sei nur in Zusammenarbeit und mit Sponsoren möglich. "Wir bieten diese Veranstaltung in einem leistbaren Format und lassen auch viele jüngere Oldtimer und Youngtimer zu, weil wir merken, dass es viele junge Leute gibt, die sich jetzt für Oldtimer interessieren. Wir machen daraus kein Geschäftsmodell, sondern eine grenzüberschreitende Veranstaltung, bei der sich Tourismusverbände unter der Leitung des ‘Entdeckerviertels’ vernetzen", sagt Steidl.

Durchs Innviertel und weiter

Die heurige Ausfahrt beginnt frühmorgens in Helpfau-Uttendorf und führt nach Braunau, Altheim, Schärding Richtung Bad Füssing. Zurück geht es über Geinberg und Aspach. Benzingespräche in geselliger Runde sind bei bei einem Abendessen in der Festhalle in Helpfau-Uttendorf möglich, die Bewirtung übernehmen die Wirtsleute von den Gasthäusern Vitzthum und Helpfauerhof. Am nächsten Tag führt die Route nach Mattighofen, Oberndorf, weiter Richtung Laufen, Tittmoning und Burghausen. Der Schulterschluss zwischen Motorsport und Tourismus war immer Teil des Plans.

Am Start sind wieder viele besondere Autos, ein Hingucker ist sicher der Austro- Daimler "Alpenwagen" aus dem fahr(T)raum Mattsee, Baujahr 1911. Von diesem Wagen, der von 1911 bis 1922 gebaut wurde, gibt es schätzungsweise nur 100 bis 200 Stück. Der Alpenwagen wurde unter der Leitung von Ernst Piëch komplett neu aufgebaut. Im vergangenen Jahr fehlte das Auto, es war defekt. Mit an Bord sind heuer die Lions Braunau und Mattighofen, sie unterstützten bei der Organisation, der Erlös der Veranstaltung ergeht wieder an bedürftige Menschen in der Region.

Anmeldungen für die Inn-Salzach-Classic sind erst wieder für 2025 möglich, für heuer sind alle Startplätze vergeben.

Inn-Salzach-Classic am 14. und 15. September. Start jeweils um 8.30 Uhr in Helpfau-Uttendorf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck