Die Stadt Braunau gezielt erkunden

Der "NaTour-Wagon" macht von 14 bis 18 Uhr Station im Naherholungsgebiet beim Motorikpark – mit interaktiven Angeboten zum Inn sowie der Pflanzen- und Tierwelt im Auwald.

Eine Rätselrallye mit Austria-Guide Susanne Urferer kommt als Entdeckungstour rund um den Stadtplatz "mit vielen unerwarteten Überraschungen" daher. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Beginn um 14 Uhr. Mit Austria-Guide Annegret Ritzinger geht es an eine Naturwanderung mit Kräutersammeln. Treffpunkt ist an der Innbrücke, Beginn um 15.30 Uhr. Der Erlebnistag für Jung und Alt wird organisiert von Braunau21, dem Agenda-21-Prozess in Braunau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper