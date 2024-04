Herbstmeister Peterskirchen taumelt bisher durch das Frühjahr

Eberschwang mit Kapitän Fabian Mayr (l.) hat Peterskirchen im Frühjahr eingefangen und führt die Tabelle in der 1. Klasse Mittewest an.

Vier Spiele, vier Niederlagen: So lautet die ernüchternde Frühjahrsbilanz für 1. Klasse-Mittewest-Herbstmeister Peterskirchen. War man in der Hinrunde noch mit Erfolg verwöhnt, haben die Peterskirchner im Jahr 2024 mit großem Verletzungspech zu kämpfen, wie Sportchef Manuel Pögl erklärt: "Der Hauptgrund für den schlechten Start in das Frühjahr ist unsere lange Verletztenliste. Unser Coach muss derzeit auf vier Langzeitverletzte verzichten." Der angesprochene Trainer, Daniel Troppmair, muss derzeit aber nicht nur diese Spieler, sondern auch zwei weitere Winter-Abgänge ersetzen. Sowohl Adam Nagy (Wechsel zu Taiskirchen) als auch Lukas Sturm (berufliche Auszeit) waren wichtige Stützen der erfolgreichen Herbstmannschaft. Mittlerweile ist Peterskirchen auf Rang sieben zurückgerutscht. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt aktuell sechs Punkte.

Den Kopf steckt man deswegen aber nicht in den Sand. "Wir haben schon im Winter klar gesagt, dass ein Aufstieg passieren muss. Das war von Anfang an nie unser Anspruch", sagt Pögl. Das erklärte Saisonziel – ein Platz in der oberen Tabellenhälfte – sei nach wie vor in Reichweite. "Ich habe vollstes Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft, dass uns bald wieder die Trendumkehr gelingt." Die nächste Chance dazu bietet sich am kommenden Sonntag. Um 16.30 Uhr gastiert der Tabellenvorletzte, die SPG Taufkirchen/Michaelnbach, in Peterskirchen. "Nach unten müssen wir uns sicher nicht mehr orientieren. Außerdem ist man in dieser Liga mit einem kleinen Lauf auch schnell wieder vorne mit dabei."

Stark in der Fremde

Ganz vorne in der 1. Klasse Mittewest sind derzeit die Kicker des SV Eberschwang zu finden. Die Truppe von Coach Günter Fischer will am Samstag in Zipf (16.30 Uhr) ihren knappen Vorsprung auf den Zweiten Krenglbach verteidigen und gleichzeitig ihre starke Auswärtsbilanz verteidigen. Die bisherigen zwei Rückrundensiege holte der Tabellenführer auf fremden Plätzen, zudem führt man auch die Auswärtstabelle an. "Eigentlich waren wir immer für unsere Heimstärke bekannt, heuer ist es mal umgekehrt", sagt Coach Fischer, der mit seinem Team in dieser Saison den Aufstieg anvisiert. "Es wird spannend bis zum Schluss. In den nächsten Wochen wird sich wohl ein Spitzenfeld abzeichnen. Da wollen wir auf jeden Fall dabei sein."

Direktes Duell

Im Spitzenfeld der Liga matchen sich derzeit auch Weng und die Spielgemeinschaft Palting/Seeham in der 1. Klasse Südwest. Am Samstag (16.30 Uhr) kommt es in Palting zum direkten Duell zwischen dem Tabellenführer und der SPG, die auf Rang zwei liegt und bereits sieben Punkte Rückstand auf Platz eins hat. Weng sei daher klarer Favorit, meint Palting-Sportchef Helmut Weiss: "Wir haben aus unserer Sicht nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Während wir im Frühjahr noch nicht ganz dort sind, wo wir sein wollen, zeigt Weng heuer bislang konstant starke Leistungen." Weiss geht davon aus, dass sich der bislang souveräne Tabellenführer die Butter auch nicht mehr vom Brot nehmen lassen wird. "Unser erklärtes Ziel ist die Relegation. Da sind wir auf einem guten Weg."

Ein Sieg gegen Weng wäre laut Weiss zwar eine "kleine Überraschung", aber würde die Spielgemeinschaft selbstverständlich ein Stückchen näher in Richtung des erklärten Saisonziels bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer