Der goldene Hans hebt die Sportwelt aus den Angeln

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende hat es Johann Anglberger (Union Lochen) wieder geschafft: Der 71-jährige Gewichtheber aus Lochen am See verteidigte bei den Masters Weltmeisterschaften in Orlando (Florida, USA) seinen Titel in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm. Nach dem Reißen lag der Innviertler mit 59 Kilogramm knapp hinter dem Amerikaner Donald Walker, der 60 Kilogramm geschafft hatte. Im Stoßen ließ sich Johann Anglberger zunächst 75 Kilogramm auflegen und sicherte damit Platz zwei ab. Walker zog nach, doch der Innviertler schaffte im zweiten Versuch auch 78 Kilogramm mit Leichtigkeit. Der Amerikaner scheiterte an dieser Hürde, steigerte sich im dritten Durchgang aber auf 79 Kilogramm.

Eine schwierige Ausgangslage, doch Anglberger gab nicht nach und ließ sich 81 Kilogramm auflegen, um auch im Zweikampf als Sieger von der Bühne zu treten. Von Trainer Gerhard Hofbauer perfekt eingestellt schaffte der „Eiserne Hans“ auch diese Last ohne Probleme und hatte so die nächste Goldmedaille in der Tasche. Für den Innviertler, der mit 363,24 Punkten zudem als bester Heber seiner Altersklasse ausgezeichnet wurde, ist dies bereits die achte Goldene bei Masters Weltmeisterschaften. Grund genug, um ihn künftig nicht mehr eiserner, sondern goldener Hans zu nennen.