Daniel Ledel aus St. Florian erneut Jongleur-Weltmeister

Daniel Ledel, der aus St. Florian am Inn stammt und Teil des erfolgreichen Teams Jonglissimo ist, hat bei der Jonglier-Weltmeisterschaft erneut einen Titel errungen. Bei den diesjährigen Wettkämpfen in Green Bay, USA, ist Daniel Ledel (29) mit seinem in Sierning lebenden Kollegen Julius Preu (26) als Duo angetreten.

Eine Jury bewertete Showacts anhand von mehreren Kategorien: Neben der Jongliertechnik samt Schwierigkeit, Kreativität und Ausführung zählt die Qualität der Präsentation.

Daniel Ledel zeigte mit seinem Partner Julius Preu eine präzise und spannende LED-Keulen-Jonglage – die Jury vergab dafür 89,6 von 100 Punkten. "Das ist der höchste Wert in einem Teamwettbewerb seit 2013", sagt Ledel.

Die Könner von Jonglissimo sind wegen ihrer früheren Erfolge und ihrer Weltrekorde als klare Favoriten und Titelverteidiger in den Final-Bewerb gestartet. Dieser Favoritenrolle wurde das Duo gerecht.

"Ein ganzes Jahr haben wir uns darauf vorbereitet, das Gefühl der Erleichterung und Freude war unglaublich schön", sagt Preu.

Der Wettbewerb wird seit 1969 von der International Jugglers’ Association in Amerika abgehalten und gilt als die Weltmeisterschaft der Jongleure. In diesem traditionsreichen Bewerb gelten die Jongleure von Jonglissimo mit ihren sechs Goldmedaillen als die bisher erfolgreichsten Teilnehmer.

