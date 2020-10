Bundessieg mit Landschaftsfoto

Im Rahmen der Meisterschaft waren mehr als 5000 Aufnahmen eingereicht worden.

Nicht nur der Bereich Landschaft ist eine der großen Stärken Walter Hillingers, auch Motive und Szenen in Themenfeldern Tiere, Natur, und Macro verwandelt er in kleine Kunstwerke. Hillinger gibt übrigens sein Können jeden letzten Freitag im Monat um 19.30 Uhr bei einem Fotostammtisch im Gasthaus Ledererwirt in Geboltskirchen an alle Interessierten weiter.

