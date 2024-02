Blindes Vertrauen: Navifahrt endet für Spanier in Mininger Feld

Was macht ein spanischer Lastwagenfahrer in einem Feld nahe des Mininger Badesees? Das haben sich die Feuerwehrleute wohl auch gefragt, als sie in der Nacht auf Freitag zum Einsatz gerufen wurden. Der Spanier war mit einem Sattelzug auf dem Weg von Barcelona nach Wien. Er dürfte dem Navigationssystem blind vertraut haben – und ist damit ganz und gar nicht gut gefahren. Kein Einzelschicksal, wie Feuerwehrsprecher Markus Voglhuber sagt.

Auf der Fahrt in die Bundeshauptstadt ist der Spanier offenbar vom rechten Weg abgekommen und auf der verhältnismäßig schmalen Badstraße Richtung Mininger Badesee gelandet. "Als dem Fahrer das Ganze doch spanisch vorkam, versuchte er, in einem Feld umzudrehen. Natürlich funktionierte das nicht", schreibt die Feuerwehr in den sozialen Medien und fügt hinzu: "Zum Glück gibt es auch Einsätze, über die wir schmunzeln können." Der Lastwagen steckte im Feld fest. Mit der Seilwinde des neuen Tanklöschfahrzeuges konnte der tonnenschwere Irrläufer aus dem Feld gezogen werden. Anschließend musste noch die Straße gereinigt werden und nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet, sagt Minings Feuerwehrkommandant Manuel Schwabl.

Kostenpflichtige Einsätze

Fahren, bis es nicht mehr geht: Endloses Vertrauen in das Navigationsgerät endet ab und an skurril. "Solche Einsätze sind gar nicht so selten. Es hat schon Feuerwehreinsätze gegeben, wo ein Sattelzug von einer Forststraße geborgen werden musste, weil sie wirklich so weit fahren, bis es ansteht", sagt Voglhuber. Die Bergung eines vollbeladenen Kolosses ist keine einfache Angelegenheit. "Das sind durchaus aufwändige Geschichten, die nicht immer ungefährlich sind. Ein Lkw im Forstweg, das sind keine Standardeinsätze. Hier sind meist Stützpunktfahrzeuge, die nur ein- bis zweimal in einem Bezirk vorhanden sind, gefragt", erklärt Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando. Grundsätzlich hat die Feuerwehr einen Einsatz zu leisten, wenn Menschen, Tiere, Sachen oder die Umwelt in Gefahr sind. Die Bergung von verirrten Lastwägen steht eigentlich nicht auf ihrer To-do-Liste. Warum macht sie es trotzdem? Weil sie es kann und die Gerätschaft dazu hat.

Voglhuber betont ausdrücklich, dass die Feuerwehr mit der Wirtschaft und nicht dagegen arbeite. Nur manchmal sei es sogar für Lkw-Bergungsunternehmen schwierig, in die tiefste Peripherie zu kommen. Die Einsätze sind übrigens kostenpflichtig und können ganz schön teuer werden: "Da gibt es eine Tarifordnung und 3000 bis 4000 Euro sind gleich beisammen."

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck

