Mehr Einsatzsicherheit: Förderung für Feuerwehr-C Schein wird aufgestockt

1200 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren im Land nutzten bereits die im Oktober 2020 eingeführte Förderung für den Feuerwehr-C Schein. Wie das Land Oberösterreich nun bekannt gab, wird diese Förderung kräftig aufgestockt. 750 statt bisher 600 Euro gibt es als Zuschuss. Damit ist die gesamte Ausbildung abgedeckt, die Feuerwehrkameraden absolvieren müssen um den C-Schein zu erlangen. Damit dürfen dann LKW gelenkt werden, die als Einsatzfahrzeuge eingesetzt sind. Die Förderung ist aber auch auf den ganz normalen Lastwagen-Führerschein anrechenbar.

"Unsere Feuerwehren leisten einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes. Damit deren Einsatzfähigkeit auch in Zukunft gewährleistet werden kann und die Fahrt zu den Einsatzorten überhaupt möglich ist, ist eine fundierte Ausbildung – besser gesagt ein C Führerschein von Nöten", sagt Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weninger, wohlwissend, dass diese Kategorie von Führerschein einen erheblichen Kostenaufwand mit sich bringt: Daher bauen wir diese Unterstützung aus und greifen somit den Feuerwehrfrauen und -männer künftig noch besser unter die Arme". Die Förderung für die Führerscheinausbildung erweist sich als voller Erfolg. Seit ihrem Bestehen haben bereits über 1200 Kameradinnen und Kameraden die Prüfung absolviert. Deshalb stockt das Land Oberösterreich die Feuerwehr-Führerschein Förderung rückwirkend mit 1. Jänner 2024 kräftig auf.

Das Wesentliche daran ist die Einsatzbereitschaft der Mannschaften und ihrer Fahrzeuge sicherzustellen. Viele der Einsatzfahrzeuge werden immer schwerer und fallen oftmals in eine Kategorie, für die eine Führerscheinklasse B nicht mehr ausreicht. Da private C-Schein-Besitzer immer weniger werden, stellt diese Förderung sicher, dass in den Mannschaften der Feuerwehren ausreichend Fahrer vorhanden sind, die die Einsatzfahrzeuge auch in Betrieb nehmen können und dürfen.

"Damit unsere Feuerwehren ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen können braucht es erfüllte Grundvoraussetzungen. Das ist neben der feuerwehrspezifischen Ausbildung auch eine entsprechende Lenkerberechtigung", sagt Feuerwehr-Präsident Robert Mayer: "Für die C-Ausbildung besteht laufend Bedarf und es freut mich, dass dieses Angebot von den Kameradinnen und Kameraden sehr gut angenommen wurde und wird. So können wir gewährleisten, dass unsere Einsätze auch in der Qualität weitergeführt werden, die die Oberösterreicher kennen".

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer