Bitterer Auftakt für Schalchen: Gegentor und Ausschluss in der Nachspielzeit

„Am Ausgang sind wir selbst schuld, das war einfach ein dummes Foul“, sagt Johannes Aigner, Sektionsleiter des SV Schalchen über den späten Gegentreffer und den Ausschluss von Jonas Weger kurz vor Spielende. Eine 0:1-Niederlage zum Rückrundenauftakt der Landesliga West – damit hatten die Schalchner, die sich im Winter unter anderem mit zwei Brasilianern verstärkt und bisher fast alle Punkte daheim gemacht haben, nicht gerechnet. Zunächst sah es auch nicht nach einer Pleite aus. „Kammer ist in der ersten Halbzeit kaum zu Chancen gekommen und wenn dann nur bei Standards. Am Ende haben sie trotzdem drei Punkte gemacht, auch deshalb, weil wir im Moment einfach keinen richtigen Stürmer haben“, so Aigner.

Ausfälle, die schmerzen

Generell kämpft der SV Schalchen aktuell mit einigen Ausfällen. Dragos-Alin Dragalina („Er ist unser bester Mann“) ist noch immer verletzt, Neuzugang Matheus Isaias Carvalho Chagas de Oliveira wurde wegen einer Zerrung, die er sich im Trainingslager zugezogen hat, geschont und Lukas Berer macht derzeit seinen Zimmerermeister. „Da kommt ein bisschen viel zusammen. Aber wir sind zuversichtlich, dass zumindest unser zweiter Brasilianer am Wochenende gegen Esternberg wieder spielen kann. Einfach wird es trotzdem nicht, aber wir brauchen dringend drei Punkte“, sagt Aigner.

Auf die ersten Zähler im Frühjahr hofft auch die Spielgemeinschaft Andorf/Sigharting, die am vergangenen Wochenende noch spielfrei hatte. Sie steigt am Samstag, 11. März, um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b in die Rückrunde ein. Johannes Ertl, Sportlicher Leiter der SPG Andorf/Sigharting, ist angesichts der guten Vorbereitung seiner Mannschaft und den punktuellen Verstärkungen zuversichtlich, dass man sich am Samstag für die 3:4-Niederlage aus dem Herbst revanchieren kann. „Wir haben etwas gutzumachen. Wie schwierig sich das gestaltet hängt auch davon ab, mit wie vielen OÖ-Liga-Spielern wir es zu tun bekommen. Aber wenn wir das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, auf den Platz bringen, sollte einiges möglich sein“, sagt Ertl.

Jeder will spielen

Fest steht für den Sportlichen Leiter, dass viele Junge im Winter einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, Neuzugang Bernhard Öhlböck (davor Union Gurten) perfekt zur Mannschaft passt und Auslandsrückkehrer Sebastian Bauer im Frühjahr wieder für die SPG spielen wird. „Wir haben einen großen Kader und jeder will spielen. Das hat man auch im Trainingslager in Slowenien gesehen. Die Burschen waren extrem professionell – fast schon zu diszipliniert für eine Landesliga-Mannschaft“, sagt Ertl.

Aktuell liegt die SPG Andorf/Sigharting mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bad Schallerbach auf Tabellenplatz drei. Geht es nach den Vereinsverantwortlichen, soll diese Position zumindest gehalten werden. „Der Punkteabstand zu den beiden Erstplatzierten soll nicht zu groß werden, damit die Meisterschaft so lange wie möglich spannend bleibt. Was dann am Ende herauskommt, wir sich zeigen. Falls es für uns noch weiter nach oben geht, wäre es schön, aber unser Ziel ist und bleibt ein Platz unter den Top-Fünf“, sagt Johannes Ertl.

