Bezirk Braunau: Weitere Test-Orte

Nun kommen zu den bestehenden Standorten Braunau und Mattighofen kostenlose Testmöglichkeiten in Eggelsberg und in Ostermiething dazu. Man habe auf die Anfragen aus der Bevölkerung nach Teststandorten für den westlichen Teil des Bezirkes reagiert, so Landtagsabgeordneter Ferdinand Tiefnig und Bundesrätin Andrea Holzner mit den Standortbürgermeistern Christian Kager (Eggelsberg) und Gerhard Holzner (Ostermiething). Das Testangebot stehe ab sofort zur Verfügung. Gerade für die vielen Pendler im Oberen Innviertel stellen die zusätzlichen Testangebote in Eggelsberg und Ostermiething eine starke Verbesserung dar, so die Politiker.

